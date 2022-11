L'émotion de Benjamin Dutreux après sa première Route du Rhum

La Route du Rhum n'est pas terminée pour le gros de la flotte. Le skipper de l'île d'Yeu Benjamin Dutreux est arrivé ce mardi à Point-à-Pitre en Guadeloupe. A bord de son Imoca Guyot Environnement Water Family (l'ancien Hugo Boss du britannique Alex Thomson) il obtient la 8e place de cette catégorie. Le vendéen dont c'était la première Route du Rhum aura mis 12 jours, 23 heures et 51 minutes entre St Malo et Point-à-Pitre, soit 1 jour et 6 heures de plus que le vainqueur Thomas Ruyant.

Benjamin Dutreux à son arrivée à Point-à-Pitre - Alexis Courcoux RDR

C'est sympa et c'est dur en même temps. Benjamin Dutreux

24 heures avant l'arrivée Dutreux s'est blessé à l'entre jambes après avoir glissé sur le pont de son bateau. Ce qui l'a handicapé pour les dernières heures autour de la Guadeloupe. Le médecin de la course l'a examiné aussitôt après ses premiers mots sur ponton. "Le rythme est très intense, on dort moins, on se pousse à fond (...) C'était une Route du Rhum assez dure, rien à voir avec un Vendée Globe, il faut mettre les gaz tout le temps" a témoigné le skipper.

Le vendéen ne vas pas se reposer longtemps puisqu'il repartira en janvier sur ce même bateau pour une autre course cette fois en équipage, The Ocean Race, le tour du monde par équipes et par étapes. Départ le 15 janvier d'Alicante en Espagne.

Un autre vendéen, Arnaud Boissières sur son bateau La Mie Caline, est attendu plus tard dans la soirée.

L'équipe de Guyot Environnement - Guyot Environnement