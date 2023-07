L'Héraultais Kito de Pavant au départ de la prochaine Transat Vabre, mais pas sur son bateau

« C’est surprenant que ça tombe sur moi », s’amuse Kito de Pavant au sujet de son record de participation sur l’épreuve reine de la course au large en double. « Avec tous les Bretons qui font ça depuis longtemps… J’ai de la chance d’avoir pu enchaîner toutes ces participations depuis 22 ans ! » Sa première Transat Jacques Vabre, c’était en 2001 avec Bernard Gallay à bord de l’IMOCA Voila.fr qui avait terminé 8e du Vendée Globe la même année. « J’avais un peu poussé pour qu’il m’embarque. Je me souviens des images de l’époque… Les bateaux ont quand même plus d’allure aujourd’hui ! » Kito a ensuite été de toutes les éditions : 2003 et 2005 avec Jean Le Cam ; 2007-2009-2011 à bord de Groupe Bel avec Seb Col, François Gabart et Yann Regniau ; 2013 avec Yves le Blevec ; 2015 et 2017 à bord de Bastide Otio avec Yann Regniau et Yannick Bestaven ; puis avec le Class40 Made in Midi en 2019 avec Achille Nebout et 2021 avec Gwen Gbick sous les couleurs de HBF et Reforest’Action.

Une collaboration qui commence bien !

« Notre association avec Bertrand Guillonneau vient d’un ami commun, Laurent Chateignier », qui s’occupe du méticuleux travail de matelotage sur tous les projets de Kito depuis 15 ans. « Il m’a appelé parce que Bertrand cherchait quelqu’un pour la Transat Jacques Vabre. Ça tombait bien parce que mon Class40 Made in Midi est en vente et j’avais pour objectif de faire la transat à bord d’un bateau récent, avec la possibilité d’embarquer mes partenaires avec moi, donc c’est super ! La solution qu’on a trouvée est plutôt sympa : Bertrand va porter les messages de Movember et je vais pouvoir porter les couleurs de mes partenaires. »

Pour Bertrand Guillonneau, chirurgien urologue de renom ayant exercé dans les plus grands hôpitaux de Paris, New York et Berlin, c’est avant-tout un programme de quatre ans de courses au large qui commence, avec en point d’orgue la Route du Rhum 2026. Le skipper du Class40 Movember, qui a déjà participé à la Route du Rhum en 2010, la Transat Jacques Vabre en 2013, et la Transat Québec Saint-Malo en 2017, se réjouit d’embarquer Kito : « il a une expérience invraisemblable, c’est un plaisir et une chance formidable de pouvoir apprendre vite comment naviguer bien sur des bateaux qui sont probablement difficiles et compliqués par rapport à ce que je connaissais », raconte-t-il en faisant référence notamment à son premier Class40, le numéro 25 ! « Je pense aussi que la présence de Kito à bord va donner une visibilité au message que nous souhaitons porter, qui n’est pas très gai mais dont l’idée est de permettre aux hommes de pouvoir naviguer longtemps. C’est une jolie histoire qui commence et j’espère qu’elle pourra nous amener loin et brillamment vite ! »

Départ en qualif’

Pour leur première expérience à deux, Bertrand et Kito se sont lancés directement dans une longue navigation de 1000 milles. Une semaine au large de l’océan Atlantique afin de qualifier le bateau et les navigateurs pour la Transat Jacques Vabre.

Quant au Class40 Made in Midi avec lequel Kito a remporté la Massilia Cup Offshore en juin avec Laurent Camprubi, la Paprec 600 Saint-Tropez en mai avec Sandrine Revil et de la Porquerolle’s Race en mai aussi et en équipage, il est actuellement en chantier à Port Camargue et sera de retour sur l’eau début août. Il sera alors temps de mettre le cap sur la Sicile pour la traditionnelle Palermo-Montecarlo, dont le départ sera donné le 22 août dans le golfe de Mondello en direction de la Principauté de Monaco, en passant par Porto Cervo.