L'heure du bilan pour la Transat Jacques Vabre 2019

C’est la 2ème fois consécutive, la 6ème au total, que Salvador de Bahia accueillait les marins de la Transat dans la Baie de tous les saints. Cette édition 2019 a offert un très plateau de skippers dans les 3 catégories, Imoca, Multi 50 et classe 40. Edition remportée par le havrais Charlie Dalin et le breton Yann Elies sur Apivia chez les Imoca, Gilles Lamiré et Antoine Carpentier sur Groupe GCA Mille et un sourires en Multi 50. Enfin Ian Lipinski et Adrien Hardy l'ont emporté en Classe 40 sur Crédit Mutuel.

Coucher de soleil sur la baie de Salvador de Bahia et les voiliers de la Transat © Radio France - Yves-René Tapon

Un seul regret est partagé par beaucoup: le manque d’ouverture sur la ville et les brésiliens. La raison serait politique,la ville de Salvador n’a pas beaucoup investi pour en faire un véritable événement de ce côté de l’Atlantique.

Un appel à candidature sera lancé début 2020 auprès de villes candidates pour accueillir la Transat avec 3 critères rappelés par l'adjoint au sport à la mairie du Havre Sébastien Tasserie: une route de café, une destination qui fait rêver, et une ville vraiment motivée pour accueillir la course.

Carthagène est un endroit qui attire des coureurs, pourquoi pas aussi une ville près de Rio Sébastien Tasserie adjoint aux sports à la mairie du Havre

Le podium Imoca de la Transat 2019 © Radio France - Yves-René Tapon

L'avis des skippers de la flotte des Imoca, les grands monocoques de 18 mètres du Vendée Globe, sera également très important dans le choix final.