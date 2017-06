La 48ème Solitaire du Figaro joue l'ouverture

Les 43 skippers quittent Bordeaux ce samedi pour un prologue qui les emmènera à Pauillac d'où sera donné dimanche (14h30) le départ. La 48ème édition n'a peut-être jamais été aussi ouverte.

2 'tourdumondistes' Jérémie Beyou et Yann Eliès, à peine remis du Vendée Globe et qui viennent chercher une 4ème victoire historique, un ancien vainqueur Nicolas Lunven, le Normand Charlie Dalin abonné au podium depuis 3 ans, quelques vieux routiers du circuit Figaro et quelques jeunes loups aux dents longues, les candidats potentiels ne manquent pas.

Yann Eliès et Jérémie Beyou, six victoires à eux deux mais aucune garantie pour 2017. - ©AlexisCourcoux

Jérémie Beyou : "Qu'est ce que je viens faire là ? A part faire moins bien ?" Copier

Pour brouiller encore un peu plus cette hiérarchie incertaine, l'organisation a remis la Solitaire au goût du large avec notamment les deux premères étapes, longues de plus de 500 milles, avec deux traversées du Glofe de Gascogne sans marque de parcours. De quoi ouvrir le champ des options, flairer les bons coups ou au contraire perdre gros sur une erreur stratégique dans cette course qui est d'abord une course à élimination où les nerfs sont mis à rude épreuve. Le directeur de la Solitaire Mathieu Sarot rappelle à quel point la Solitaire est éprouvante.

Mathieu Sarrot : "Une auto-gestion permanante" Copier

Depuis quelques jours, les skippers scrutent, dissèquent et analysent des fichiers météo qui annoncent des conditions très clémentes, notamment pour arriver sur Gijon. Conditions qui pourrait contraindre la flotte à passer une nuit supplémentaire sur l'eau. Triple vainqueur d'étape, le Nantais Adrien Hardy essaie dans ces dernières heures de s'adapter.

Adrien Hardy a remporté trois étapes lors des sept dernières éditions. © Radio France - Arnaud Carré

Adrien Hardy : "Avoir le film de la course en tête à l'avance" Copier

Avec six femmes au départ, cette Solitaire sera la plus féminine de l'histoire. De Bordeaux à Dieppe, où sera jugée l'arrivée, en passant par Gijon et Concarneau on suivra aussi les bizuths. Ils sont dix au départ, dix à venir s'asseoir pour la première fois sur les bancs de cette école de l'excellence.