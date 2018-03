Douarnenez, France

Ce sera la première course au large, en solitaire, depuis le Vendée Globe 2016-2017 : la Bermudes 1000 Race. Le départ de cette première édition sera donné à Douarnenez le 9 mai, pour une arrivée à Cascais, au Portugal, en passant par le Fastnet d'Irlande, soit 1.000 nautiques au total.

Cette course va surtout permettre de tester les bateaux qui, pour la plupart, sortent de longs chantiers d'hiver. "C'est le moment de voir si les modifications apportées, notamment sur les foils, vont porter leurs fruits, explique Jacques Caräes, le directeur de course. C'est intéressant de les confronter à une course en solitaire aussi exigeante que celle-là."

Une course qualificative pour la Route du Rhum

L'intérêt de cette Bermudes 1000 Race est aussi sportif. L'épreuve est qualificative pour la Route du Rhum, en novembre prochain. "On a besoin que les skippers naviguent en conditions de course, c'est mieux que de naviguer un peu comme on veut pour se qualifier, assure Jacques Caraës, qui est également directeur de course de la Route du Rhum. En plus, le terrain de jeu est idéal. En partant de Douarnenez, on a accès à la mer d'Irlande, au golfe de Gascogne et la mer d'Iroise, qui sont des endroits de navigation difficiles."

Sur la ligne de départ à Douarnenez, 12 à 15 skippers sont espérés. Les meilleurs mettront quatre jours pour rallier le Portugal. Le plateau sera dévoilé d'ici la fin du mois, mais déjà plusieurs noms circulent, ceux de Paul Meilhat et Gwénolé Gahinet sur SMA notamment.