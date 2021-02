La Biotoise Alexia Barrier termine son Vendée Globe en 111 jours !

Après 111 jours 17 h et 8 minutes en mer, Alexia Barrier a enfin posé les pieds sur la terre ferme. Ce dimanche 28 décembre 2021 à 7h23 elle a franchi la ligne d’arrivée de cette 9 ème édition du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. À bord de son TSE 4 My Planet elle termine à la 24e place.

Alexia Barrier s'est blessée sur cette fin de course et juste après sa conférence de presse elle doit passer plusieurs radios. Les lombaires sont touchées. Durant ce mois de février elle indiquait, « Je me déplace à quatre pattes ou en rampant, je trouve des combines ! Je ne peux pas marcher sur le pont car pour marcher, je dois me tenir avec les deux bras pour soulager mon dos ».

J'ai perdu la notion du temps

La navigatrice azuréenne s'est exprimée à son arrivée. Elle est forcément bouleversée par cette aventure et elle s'est exprimée au sujet de son engagement pour le climat : "ce que je peux vous dire c'est que les oiseaux dans le grand sud, dans les sphères australes, ils sont peinards, il n'y a pas d'humains pour les chasser, il y pas de pollution. Cela m'a remis en place pour évoluer sur ma planète".

Alexia Barrier aura passé les caps de Bonne-Espérance, Leeuwin et Horn. Au total un parcours de 24.394 miles.