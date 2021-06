La construction du nouveau monocoque de Maxime Sorel a débuté à Vannes

C'est une nouvelle étape dans la carrière du skipper Maxime Sorel. La construction de son nouveau bateau de course au large a débuté à Vannes, chez Multiplast. La livraison est prévue au printemps 2022 et une première course en juillet de l'année prochaine.