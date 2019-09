La Drheam Cup 2020 partira de Cherbourg le 22 juillet

Ça se précise pour la Drheam Cup 2020. La course au large, ouverte aux amateurs et professionnels, aura lieu du 18 au 27 juillet 2020. Pour cette troisième édition, le départ se fera le 22 juillet, du port de Cherbourg.

Cherbourg, France

Après deux éditions, en 2016 et 2018, la troisième Drheam Cup se tiendra en 2020. La recette reste la même : une course au large, ouverte à tous les bateaux et tous les formats (solitaire, double, équipage). Mais le parcours se fera en sens contraire par rapport aux éditions précédentes, c'est-à-dire de Cherbourg-en-Cotentin à La Trinité-sur-Mer (Bretagne).

La date a également évolué. La Drheam Cup se déroulera du 18 au 27 juillet 2020. Le départ de la course est programmé le mercredi 22 juillet, de Cherbourg.

"Les premières réunions de travail avec les parties prenantes ont commencé. Les bateaux arriveront probablement dès le vendredi 17 juillet. Et on travaille à faire une ouverture du village d'animation, peut-être, pendant le week-end", explique Jacques Civilise, créateur et organisateur de la Drheam Cup. Les bateaux seront visibles dans le bassin du commerce.

Un nouvel organisateur sportif pour la 3e édition

Jacques Civilise est fier d'ajouter que "dans une logique de croissance, _le Yacht Club de France devient le nouveau club support_, partenaire de la Drheam Cup." Afin d'organiser une manifestation en mer, il est obligatoire qu'un club de voile, affilié à la Fédération française de voile fasse une demande à la Préfecture maritime. Les années précédentes, c'était l'Union Nationale pour la Course au Large, qui reste partenaire de l'événement.

L'ouverture officielle des inscriptions pour la troisième édition aura lieu du 7 au 15 décembre 2019.