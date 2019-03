La ligue de voile de Nomandie s'offre un nouveau bateau

Le Havre - France

La Ligue de Voile de Normandie s'offre un nouveau bateau d'assistance et de coordination pour les courses au large. Il s'agit d'un semi rigide flambant neuf, dernière génération, fabriqué presque entièrement dans la région. L'acquisition a été faite afin de permettre à la LVN de rester compétitive sur le "marché des courses à la voile et parce que les bateaux de courses, comme les Ultim, vont de plus en plus vite.

Son nom : le Black Pearl. Un petit bijou à 210.000 euros que s'est offerte la Ligue grâce aux aides de nombreux partenaires, publics (collectivités) et privés (Suzuki, par exemple).

Reportage de Bertrand Queneutte :

Reportage de Bertrand Queneutte, avec Francis Le Goff (LVN) et Bertrand Maillard (LH Boats)

Testé sur la Route du Rhum, l'an dernier, le Black Pearl sera aussi utilisé lors de la Sardinha Cup, en avril prochain, avant de l'être également pour la Solitaire du Figaro, au mois de mai. La Transat Jacques Vabre sera sa plus grosse échéance, cette année, en octobre prochain.