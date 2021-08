JO de Tokyo : médaille de bronze pour la Sablaise Aloïse Retornaz et la Brestoise Camille Lecointre en voile

C'est fait pour pour la Sablaise Aloïse Retornaz et la Brestoise Camille Lecointre ! Deuxièmes du classement général avant la course pour la médaille, elles décrochent ce mercredi le bronze en finale de la catégorie 470 en voile. Mais elle ont contesté le finish de cette dernière régate.

Une médaille de plus pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Du bronze en voile, en 470, pour la Sablaise Aloïse Retornaz et la Brestoise Camille Lecointre. Deuxièmes au classement général avant la course pour la médaille, ce mercredi matin, elles se font chiper l'argent de peu par la Pologne. Le titre olympique est décroché par les Britanniques. Mais les Françaises ont contesté le finish de cette dernière régate. Elles estiment que les Britanniques ont laissé trop facilement passer les Polonaises.

Première médaille olympique pour Aloïse, la deuxième pour Camille

Aloïse Retornaz a 27 ans, est née à Brest. Fille de marin, elle y a fait ses études d'ingénieur. Elle est licenciée aux Sables-d'Olonne. Camille Lecointre a, elle, 36 ans. Elle est née à Harfleur en Normandie, elle est la maman d'un petit garçon, Gabriel.

Les supporters de Camille Lecointre ont suivi la finale depuis le pôle France à Brest © Radio France - Nicolas Blanzat

Elle arrive au bout de son rêve

Ondine, la sœur d'Aloïse a suivi cette course pour la médaille depuis la fan zone des Sables-d'Olonne où elle sont licenciées toutes les deux. "Elle a travaillé très dur pour en arriver-là. Depuis toute petite, Aloïse a toujours été impressionnante de détermination. Depuis qu'elle a 7-8 ans, depuis qu'elle a mis ses fesses sur un Optimist. Aujourd'hui, je suis très émue pour elle parce qu'elle arrive au bout de son rêve !"

Les parents de Camille Lecointre ont suivi la finale depuis le pôle France à Brest avec son fils, Gabriel, 3 ans. © Radio France - Nicolas Blanzat

Déjà plusieurs médailles ensemble

Avant cette consécration olympique, Aloïse Retornaz et Camille Lecointre avaient déjà, ensemble, été sacrées championnes d'Europe et médaillées de bronze aux championnats du monde en 2019. La même année, elles avaient remporté la Coupe du monde de voile à Marseille avant de recevoir le prix de "Marin de l'année" décerné par la fédération française de voile.