La navigatrice azuréenne Alexia Barrier vise le record du Trophée Jules Verne avec un équipage 100% féminin

Trouver ses limites, et viser plus loin : c'est un peu l'adage d'Alexia Barrier, lancée dans un défi incroyable qui doit la mener en 2024 ou 2025 sur le trophée Jules Verne, tour du monde en équipage. "Pendant la Transat Jacques Vabres, je ne m'ennuyais pas mais presque. Je voulais faire du multicoque, la catégorie ultime. Je me suis demandé avec qui je voudrais naviguer, je commençais à penser à des copines, et je me suis dit pourquoi pas monter un équipage féminin." Dès lors, elle mûrit le projet et dégaine son téléphone : "je les appelle, et le principe, c'était si tu ne me réponds pas en moins de trois minutes, tu ne viens pas avec moi. Le trophée Jules Verne, c'est comme Thomas Pesquet sur la lune, c'est tellement engagé, il voit avoir ça dans les tripes sinon on ne peut pas s'engager."

"J'ai réuni les Rihanna et les Beyonce de la voile"

Le projet, démarré l'an dernier, est bien lancé : "cela fait un an que j'ai lancé le projet et pour une fois c'est allé vite, on est aux trois-quarts du financement, ce qui nous permet d'acheter notre bateau d'entraînement, et de passer en ultime en juillet, il n'y en a jamais eu basé en Méditerranée." L'équipe s'entraine à la Grande Motte dans l'Hérault.

"Ce qu'on veut faire au delà du record sportif c'est créer un sillage pour donner envie aux filles d'oser"

"The Famous Project c'est pour rendre "famous" les femmes de la planète" explique Alexia Barrier. Ce défi se fera d'ailleurs avec une grosse pensée pour une pionnière, la regrettée Florence Arthaud : "on lui fera un petit clin d'oeil en mettant un petit liseré doré sur notre bateau. Elle était éprise de liberté, avait des valeurs humaines très fortes et c'est dans cet esprit qu'on va continuer."

40 jours et 23 heures, record du trophée Jules Verne à battre : Alexia Barrier le vise ouvertement. "Peut-être pas dès le premier coup. On a quelque chose de très important à faire pour terminer le tour, ce qu'aucun équipage 100% féminin n'a jamais fait sans assistance et sans escale."