La plus Manchoise des navigatrices britanniques, Miranda Merron, candidate pour le Vendée Globe 2020

Ca fait bien longtemps que l'on a pas vu un navigateur manchois dans le Vendée globe, le tour du monde en solitaire. Mais pas exclu qu'une britannique porte nos couleurs en 2020! Cette Anglaise, c'est Miranda Merron, la compagne du Manchois Halvard Mabire qui s'est lancée dans le défi de prendre le départ de cette course mythique dans un an et demi. C'est un nouveau challenge pour la navigatrice plus habituée jusque là à concourir dans les transats : 8 au total dont 4 en double sur la Jacques-Vabre, et 3 en solitaire sur la Route du rhum. Une course qu'elle a d'ailleurs terminé pour la 3e fois en novembre dernier, en prenant la 13e place après 2 "top 8" lors de ses précédentes participations.

Réussir les qualifications à bord d'un Imoca

Cette fois, c'est donc au tour du monde qu'elle s'attaque et pour cela, elle va devoir changer de bateau : abandonner la catégorie classe 40 pour manoeuvrer un voilier Imoca de près de 20 mètres de long, ce qu'elle a déjà fait à ses débuts, en participant au "Rhum" en 2002 sur un Imoca. En l'occurence, elle va louer l'ex "Great american IV", un navire dont elle va prendre possession dans quelques jours afin de démarrer dès cet été la longue campagne de qualification pour le Vendée Globe. Elle va devoir enchaîner les miles sur les courses du circuit qualificatif et réaliser au moins une transat.

La britannique ne sera pas seule dans cette aventure puisqu'elle sera épaulée par son compagnon le navigateur manchois Halvard Mabire, et soutenue financièrement par son sponsor manchois, Campagne de France.