La "relance éco" en Normandie : le skipper manchois Louis Duc à la recherche de partenaires

On se souvient de la dernière péripétie de Louis Duc. En décembre dernier, le skipper de Barneville-Carteret avait été hélitreuillé en pleine Atlantique, après le chavirage de son bateau sur le retour de la Transat Jacques Vabre, au Brésil. Le normand avait alors perdu son Class40. "On ne l'a pas retrouvé en mer donc forcement ça a remis pas mal de choses en questions", explique-t-il. Après avoir réglés différentes démarches administratives, notamment avec les assurances, il a souhaité repartir sur d'autres projets. Sauf que l'arrivée du Covid-19,et donc l'annulations de plusieurs courses océaniques, l'a freiné dans sa lancée.

Un projet "raisonnable" pour le Vendée Globe 2024

Sans bateau, ni partenaires, ses prochaines aventures sont aujourd'hui à écrire. La période de confinement lui a permis de se conforter dans un projet, dont il pense depuis plusieurs années : participer au Vendée Globe. Ce ne sera pas pour celui de cette année, mais pour le prochain en 2024. "Aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu d'horizon et de monter un nouveau projet de tour du monde. Le budget sera raisonnable, en achetant un ancien bateau."

Cette aventure se chiffrera à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il lui faudra donc convaincre des partenaires, pour financer le projet. Mais Louis Duc préfère prendre son temps. Covid 19 oblige, la période actuelle n'est pas la plus simple pour signer un contrat de sponsoring. "Je veux laisser les entreprises se reposer et se remettre en route. Dans les mois à venir, je ne veux même pas leur envoyer de dossiers, parce que les situations sont difficiles.", continue le marin de 37 ans. L'idée étant de démarrer ses recherches à la fin de l'année ou début 2021. Son premier objectif étant de participer à la Route du Rhum 2022.

"J'espère que notre sport sera nécessaire à la remise en route"

Louis Duc pense que ce projet est réalisable, malgré la crise. Selon lui, les entreprises auront besoins de communiquer, après le Covid 19. "Il faudra à nouveau faire rêver leurs salariés, leurs clientèles... J'espère que notre sport sera nécessaire à la remise en route (rire). Je trouve aussi que la voile à le vent en poupe. Regardez, c'est le sport qui a redémarré en premier après le confinement."

Alors en attendant de trouver des partenaires, le manchois navigue sur les bateaux de ses amis. La semaine dernière il était à Arcachon, en Gironde, sur le trimaran Multi 50 "Solidaire en peloton Arsep", de Thibault Vauchel Camus. Louis Duc s'investit également cet été dans l'école de voile de Barneville-Carteret, où il vit.