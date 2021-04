La Rochelaise Charline Picon en bronze aux championnats du monde de planche à voile à Cadix

Déception pour la Rochelaise Charline Picon aux championnats du monde de planche à voile RS X. Elle ne récolte que la médaille de bronze alors qu'elle était deuxième hier soir avant la "medal race" de ce mardi, la dernière course de ces mondiaux. Elle termine derrière la Néerlandaise Lilian De Geus et l’Israélienne Katy Spychakov. Une troisième place amer certes, mais une médaille encourageante pour la native de Royan.

Des championnats du monde avec des hauts et des bas

Pendant ces championnats du monde, la Française est passée par toutes les émotions. Le premier jour de compétition, le 23 avril, a dû être reporté au lendemain à cause de rafales de vent de plus de 38 nœuds sur le plan d'eau de Cadix. Pas de quoi affoler Charline Picon. Après la première journée, elle était deuxième derrière la Néerlandaise Lilian De Geus.

Le deuxième jour a été un peu plus décevant, la Rochelaise rétrograde à la 4e place place. Le troisième jour de compétition lui donne des sueurs froides : elle chute pendant l'une des trois courses, mais parvient à remonter sur sa planche. Finalement, elle gagne deux des trois courses du jour. Elle remonte ainsi à la deuxième place et talonne sa principale concurrente de la course, la Néerlandaise Lilian De Geus.

Des efforts qui n'ont finalement pas permis à Charline Picon de briller. Lors de la "medal race" ce mardi, elle ne termine que 6e. Elle finit troisième au classement général. Un résultat qui reste bon augure avant les Jeux Olympiques de Tokyo dans trois mois.