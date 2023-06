La Rochelle : retour à la mer pour Joshua, le célèbre voilier du navigateur-écrivain Bernard Moitessier

Attaché par des sangles, surélevé par deux grues, Joshua attend de retrouver l’eau salée, sous l'œil attentif et ému des membres du Musée Maritime de la Rochelle. Sa coque repeinte en rouge vif est encore immaculée. Seuls deux yeux blancs sont floqués sur la proue. Le voilier, vieux de 60 ans, est désormais flambant neuf … le résultat de 4 ans de travaux titanesques. Un tiers du voilier a été découpé et mis à la poubelle. « Il fallait faire une grosse refonte du bateau. Les tôles en métal [ celles de la coque ] étaient fatiguées, perforées. On avait aussi un gros enfoncement sur le côté tribord, suite à son échouement sur les côtes du Mexique en 1980 », explique Jean-Marc Duboc, responsable technique du musée maritime. Puis, tout un travail de restauration des aménagements intérieurs et extérieurs a été nécessaire. Hublots, mats, mécaniques, peintures … tout a été révisé et remis à neuf. Une rénovation à hauteur de 150 000 euros, financée par la direction régionale des affaires culturelles et la ville de La Rochelle

Avant le grand bain, les salariés du musée maritime s’occupent des dernières finitions et appliquent de la peinture spéciale « antifouling ». Après quoi, impossible pour les coquillages, algues et autres spécimens marins de s’accrocher à la coque. Joshua est fin prêt.

Une remise à l’eau délicate

Les manœuvres sont calculées au millimètre près. Le grutier enclenche une machine dotée de 4 roues et Joshua s’avance progressivement vers l’océan. La quarantaine de personnes présentes regardent la scène avec enthousiasme. C’est le cas de Jean Alain Berlot, adhérent à l’association Des Amis du Musée Maritime. Cela fait 10 ans qu'il navigue sur Joshua. Depuis le quai, il trépigne d’impatience avant de remonter à bord. « On a envie de le revoir sur la mer parce que c’est un bateau qui est connu de beaucoup de marins et de plaisanciers. Quand on navigue, souvent les autres plaisanciers se détournent de leur route pour venir dire : est-ce que c’est le vrai Joshua ? et on leur dit oui c’est le vrai, ce n’est pas un bateau en plastique », ironise-t-il. Car Joshua a une histoire mythique. Son premier propriétaire : Bernard Moitessier a participé au premier Golden Globe en 1968. Mais alors qu’il est annoncé vainqueur, il refuse de franchir la ligne d’arrivée et continue sa route … jusqu’à l’Océan Indien.

Une histoire à laquelle Patrice, adhérent à l’association des Amis du Musée Maritime, n’est pas insensible : « Les écrits de Moitessier nous ont tous donné cette envie d’être sur cet espace magique qu’est l’océan et qui représente une certaines forme de liberté », affirme-t-il avec passion.

Sous les applaudissements des spectateurs, Joshua a rejoint le bassin des chalutiers, sans encombre. Il reprendra prochainement ses sorties, le long de la côte atlantique.