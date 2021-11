La société niortaise Ebac sponsorise un bateau au départ de la Transat Jacques Vabre

Le fabricant de sommiers et de matelas Ebac, installé à Niort, se lance dans la course au large. Il accompagne Antoine Cornic. Le skipper de l'Ile de Ré au départ avec Jean-Charles Luro de la Transat Jacques Vabre ce dimanche 7 novembre.

C'est le départ de la Transat Jacques Vabre, au Havre, ce dimanche 7 novembre 2021. 15e édition de cette course transatlantique en double. Les skippers qui pour la première fois vont prendre le cap de la Martinique. Ils sont 158 sur la ligne de départ. Parmi eux, un navigateur de l'Ile de Ré Antoine Cornic. A 42 ans, c'est sa première participation en Imoca sur la Jacques Vabre avec un bateau aux couleurs d'Ebac, fabricant de sommiers et de matelas à Niort.

On est un petit poucet de la course au large en terme de budget mais on est très fiers d'être là et de travailler comme on travaille

"La plus grande des courses quand on fait de la course au large c'est de trouver des partenaires", résume Antoine Cornic. "Ebac avait le souhait de faire quelque chose dans la voile dans les années futures". Et la philosophie de l'entreprise a plu au skipper. "Ebac retraite des déchets plastiques pour la fabrication de ses matelas. C'est très important pour moi leur façon de voir les choses parce que ça collait à notre projet à nous qui était d'être le moins impactant possible. On a beau être un sport où on est véhiculé par le vent, on est quand même un sport assez polluant. On a des bateaux en carbone, fabriqués à base de résine", détaille Antoine Cornic.

Par exemple, l'énergie à bord du bateau est faite par un hydrogénérateur, une hélice à l'arrière du bateau qui tourne et produit de l'électricité. Le skipper a aussi récupéré les voiles d'autres bateaux : Charal, Initiatives cœur... "Le bateau est basé à La Rochelle, j'ai travaillé avec les gens de La Rochelle, on a évité de trop avoir de déplacements de personnes", indique-t-il. Et pour communiquer, un hashtag a été lancé #Reveillonsnous by Ebac "pour dire que le plastique dans la mer ça suffit".

Objectif : Vendée Globe 2024

En ligne de mire d'Antoine Cornic : le Vendée Globe 2024. "Il y a un tel engouement aujourd'hui. On va passer de 33 places à 40 places en 2024 et l y a déjà 45 projets qui sont annoncés. Donc des qualifications, donc une obligation à naviguer très très tôt et pour nous de démarrer en 2021 avec cette transat Jacques Vabre". Avec comme ambition "de la finir".