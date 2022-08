Les voiliers de la Solitaire du Figaro attendus ce jeudi 1er septembre à Royan

Grande première pour Royan qui accueille une arrivée et un départ d'étape de la Solitaire du Figaro. Village de la course et animations sur l'esplanade Kérimel du 31 août au 4 septembre pour la venue de cette prestigieuse course de voile.

Partie le 21 août dernier de Nantes et après une première étape à Port la Forêt remportée par Davy Beaudart (Nauty’Mor), la flotte de la Solitaire du Figaro va, pour la première fois en 53 éditions, faire escale à Royan. Après avoir quittés Port la Forêt, ce dimanche à 13h pour la deuxième étape de cette course, les voiliers sont attendus ce jeudi 1er septembre à Royan où sera jugée l'arrivée.

Port la Forêt - Royan, 2ème étape de la Solitaire du Figaro

Au programme des 33 figaristes encore en course (abandon de Conor Fogerty - immunex365.co.uk) 635 milles avec la Côte bretonne, le Raz de Sein, le chenal du Four puis la Manche et la direction de Jersey et Guernesey. Un fois viré la marque des îles Anglo-Normandes, les Figaro Bénéteau 3 vont aller doubler le phare d’Eddystone au sud des Cornouailles. La flotte poursuivra alors par une longue descente en laissant à bâbord la bouée cardinale de la Chaussée de Sein et en tirant sur Cordouan, le roi des phares, pour enchainer avec l’entrée de l’estuaire de la Gironde et franchir la ligne d'arrivé au large de Royan. Les premiers voiliers sont attendus jeudi matin d'après les premiers routages effectués au départ cette étape.

Le Village de la Solitaire à Royan

A Royan, les festivités auront commencé la veille, le mercredi 31 août, avec l'ouverture du village de la course installé sur l’esplanade Kerimel-de-Kerveno. Pour le public : des baptêmes, des courses, des ateliers, des expositions et des initiations. Du mercredi au samedi, le village de La Solitaire sera ouvert de 10h à 19h, le dimanche de 9h à 18h. Entrée et animations gratuites. ► le programme détaillé

Les skippers vont amarrés leur voilier sur le Quai Promenoir du Treizième Dragon. Ils y seront en escale jusqu'au dimanche 4 septembre. Au programme de la dernière étape de cette course à la voile en solitaire, une double traversée du golfe de Gascogne. Une fois passé Cordouan, direction La Corogne en Espagne avant de rejoindre Saint-Nazaire pour l’arrivée finale après 700 miles de navigation. Le départ de cette troisième étape est programmé pour le dimanche 4 septembre à 12h devant Royan.