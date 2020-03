Voile : la Solitaire du Figaro dévoile son parcours 2020

Pour sa 51e édition, les organisateurs de La Solitaire du Figaro ont concocté un programme exigeant et difficile. Les skippeurs ont rendez-vous le 30 août prochain en Baie de Saint-Brieuc pour le départ. Suivront ensuite quatre étapes, trois longues de plus de 500 milles et un dernier run de 24h pour boucler ce grand marathon de trois semaines.

Les phares du Fastnet et de Wolf Rock animeront le parcours avec plusieurs traversées de la Manche, des contournements de rails et des bancs de sable jusqu’à Dunkerque, puis des cailloux et du courant pour rejoindre la Loire-Atlantique et un final à proximité de l’estuaire de la Loire le 20 septembre.

Plus d’une trentaine de participants sont attendus à Saint-Quay-Portrieux dès la fin août à bord de leurs Figaro Bénéteau 3 à foils pour participer à ce grand rendez-vous de la voile. Parmi eux, il y aura Armel le Cleac’h, Anthony Marchand, Alexis Loison, Xavier Macaire ou encore Erwan Le Draoulec.

Le programme de la 51e Solitaire du Figaro

25 août : Convocation des bateaux à Saint-Quay-Portrieux, dans la Baie de Saint-Brieuc

30 août : Grand départ

2 septembre : ETA de l’Etape 1

6 septembre : Départ de l’Etape 2

9 septembre : ETA de l’Etape 2 à Dunkerque

12 septembre : Départ de l’Etape 3

16 septembre : ETA de l’Etape 3 en Loire-Atlantique

19 septembre : Départ de l’Etape 4

20 septembre : Arrivée de l’Etape 4 - Fin de La Solitaire du Figaro 2020