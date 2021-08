La Solitaire du Figaro : le village départ ouvre au public ce mercredi à Saint-Nazaire

Le village départ de la 52e édition de La Solitaire du Figaro ouvre ses portes au public, ce mercredi 18 août à 10 heures, sur le quai du Commerce à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Pass sanitaire obligatoire

Il accueillera les visiteurs jusqu'à dimanche, jour du grand départ de la course à la voile en solitaire, sur bateaux monotypes. Au programme : chants marins, simulateur de navigation, accrovoile, manèges sur l'eau ou encore cette tyrolienne qui partira du tout début de la base sous-marine pour rejoindre le village en contrebas.

Les animations seront gratuites, des stands de restauration sont également prévus. Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer au village.

34 skippers au départ

C'est la première fois que la course s'élance de Saint-Nazaire (la ville avait été le point d'arrivée de la course l'année dernière). Les 34 skippers inscrits prendront le départ ce dimanche à 17h45 pour parcourir près de 2.500 miles, en quatre étapes en Manche et dans l'Atlantique. Après la victoire d'Armel Le Cleac'h en 2020, le vainqueur de l'édition 2021 sera connu lors de l'arrivée prévue entre le 15 et 19 septembre, toujours à Saint-Nazaire.

Les étapes de la course :