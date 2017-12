La Solitaire du Figaro partira du Havre en 2018

La ville du Havre accueillera le départ de la Solitaire du Figaro en août 2018. L'information vient d'être dévoilée, à la veille de l'ouverture du salon nautique à Paris. Le Havre succède à Bordeaux et n'avait plus reçu la course depuis 2010.

Le Havre n'avait plus accueilli le départ de la Solitaire du Figaro depuis 2010. Ce sera de nouveau le cas l'an prochain, en août 2018. Un an après le départ de la treizième Transat Jacques Vabre, et un an avant le départ de la quatorzième édition, la ville portuaire normande donnera le coup d'envoi de la 49ème Solitaire du Figaro, course mythique en monocoque découpée en quatre étapes : les skippers partiront du Havre et prendront la direction de Saint-Brieuc. Ils iront ensuite en Espagne avant de revenir en France, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette dernière, située en Vendée entre Nantes et La Rochelle, sera pour la première fois ville d'arrivée après avoir été ville étape à quatre reprises (2004, 2006, 2009, 2012). Au Havre, le village ouvrira le lundi 20 août 2018. Le départ sera donné le vendredi 24 août. L'arrivée est prévue le 16 septembre.

Sébastien Tasserie : "C'est un vraie reconnaissance pour la ville du Havre, pour la Normandie, et pour la Ligue de voile dans la région."

Adjoint au Sports à la ville du Havre, Sébastien Tasserie se réjouit d'avoir décroché l'organisation du départ :

Sébastien Tasserie : "Le Havre a toutes les capacités et la logistique pour organiser ce type d'événements (...) Cela s'est décidé pendant la Transat Jacques Vabre."

Départ de la Solitaire du Figaro au Havre en 2010 © Maxppp - Eugene Le Droff

Charlie Dalin, quatre podiums

Charlie Dalin sera-t-il de nouveau sur l'eau pour la Solitaire du Figaro ? A voir. Le navigateur havrais est déjà monté sur le podium à quatre reprises, dont trois sous les couleurs de Macif et une sous celles du Normandy Elite Team : une deuxième place en 2015 et 2016 et une troisième place en 2014 et 2017. S'il s'engage, Charlie Dalin ne défendra pas cette fois les couleurs de Macif, sponsor avec lequel l'aventure se termine à la fin de l'année.