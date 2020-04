La Transat CIC Brest-Charleston annulée et reportée en 2024

Photo de famille pour la majorité des skippers de The Transat CIC à Brest

The Transat CIC devait célébrer cette année son 60ème anniversaire, avec un départ pour la première fois de Brest le 10 mai, et une ouverture du village dès le 30 avril. L'organisateur OC Sport Pen Duick doit finalement renoncer en raison de la crise sanitaire. Un report à l'été était envisagé : c'est finalement en 2024 que la prochaine édition aura lieu.

28 skippers devaient s'élancer pour cette traversée de l'Atlantique en solitaire, vers Charleston aux Etats-Unis, à bord de 4 Ultimes, 7 Classe 40 et 17 Imoca.

à lire aussi The Transat CIC : 28 bateaux au départ de Brest pour la première fois

"Nous avons fait le maximum pour trouver des solutions de report, explique Hervé Favre, président d'OC Sport Pen Duick. _Aucune n’était à la hauteur de nos attentes sur le plan sportif, le volume de bateaux engagés, le plan médiatique et événementiel". "_Brest se projette naturellement dans The Transat CIC 2024 qui sera pour notre ville un grand rendez-vous sportif et populaire", ajoute le maire François Cuillandre.