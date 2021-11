Yannick Bestaven : la Transat Jacques Vabre après le Vendée Globe

Yannick Bestaven et son Maître Coq IV vainqueur du Vendée Globe sera au Havre au départ de la Transat Jacques Vabre. Ce sera sa 7ème participation dans cette course qu'il a remporté à deux reprises en Class 40.

Tout auréolé de sa victoire au finish devant le havrais Charlie Dalin dans le Vendée Globe Yannick Bestaven repart à bord de son Maître Coq IV pour la 15ème édition de la Transat Jacques Vabre. Vainqueur à deux reprises (2011 et 2015) de la Transat dans la catégorie plus petite des Class 40 le rochelais ne se sent absolument pas rassasié: "On peut encore essayer de gagner toutes les autres courses. Ça sera un sacré défi. Sur la Jacques Vabre ça ne sera pas simple parce- qu'il y a de très bons bateaux, peut être même un peu plus performants que le nôtre. Notre première passion, c'est d'être en mer, donc repartir en mer, en course avec tous ces beaux projets beaux bateaux autour de nous c'est toujours un bon moment. Et moi d'aller remettre les pieds sur le bateau je suis heureux".

Pour cette course en double Yannick Bestaven a choisi cet été comme co-skipper Jean-Marie Dauris. Le directeur technique et sportif team Maître Coq a remplacé quasiment au pied levé Roland Jourdain victime d'une hernie discale. Ce sera la première Transat Jacques Vabre de Jean-Marie Dauris mais Yannick Bestaven pourra s'appuyer sur la solide expérience et le palmarès de course au large de son acolyte.

