La voile handisport à l'honneur au Grand Pavois de La Rochelle

Être inclusif, même dans le sport ! L'un des stands mis en avant au Grand Pavois de La Rochelle est celui des comités handisports. Le département, notamment, l'a beaucoup financé cette année. 800 personnes handicapées physiques ou mentales sont attendues pour découvrir, ou redécouvrir, les sports nautiques et l'océan. Pour les organisateurs, c'est l'occasion de montrer que tout le monde peut faire du sport.

"En mer, il n'y a plus de différence"

"En mer, on est tous pareil, il n'y a plus de différence", explique Alex Péraud, skipper et coordinateur du sport dans un centre pour personnes handicapées. C'est lui qui accompagne les participants sur les bateaux : "L'accueil est pareil qu'avec des personnes non-handicapées. Car face à l'océan, tout le monde a une petite appréhension." Pareil, une fois que l'assurance est là. "Les personnes que j'accompagne prennent la barre, monte la voile... Comme tout le monde !" insiste Alex Péraud en souriant.

Le stand Le sport pour tous propose également des activités. © Radio France - Solène Gardré

L'activité est organisée par le stand du Sport pour tous, qui réunit le comité handisport et le comité sport adapté. Ce dernier est en charge des personnes handicapées mentales. "Mais peu de gens le savent", explique Guillem Texier, président depuis 20 ans du comité. "C'est moins connu, et là c'est l'occasion pour nous de nous faire un peu de communication !"

Les mentalités évoluent

Mais c'est surtout la démarche sportive qui est au cœur de l'initiative. "On veut montrer que tout le monde peut faire du sport", explique Mélanie Le Gall, du comité départemental handisport. "L'handisport, on le voit surtout à la télé pour les Jeux Olympiques. C'est super, mais on veut rappeler aux gens qu'il n'y a pas que du haut niveau."

De gauche à droite : Guillem Texier du comité départemental sport adapté, Mélanie Le Gall du comité handisport, et Alex Péraud, skippeur et coordinateur du sport dans un ESAT. © Radio France - Solène Gardré

Tous sont ravis d'être mis en lumière. "On s'y attendait quand même, car on voit une progression des mentalités ces dernières années", confie Mélanie Le Gall. "Mais on part de loin !" rappelle Guillem Texier. "Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, les personnes handicapées étaient enfermées dans des établissements à l'écart des villes."

Pour aller encore plus loin dans l'inclusivité, Guillem Texier espère donc que "le plus de personnes ne vont pas seulement découvrir la voile, mais s'inscrire dans des clubs à l'année !"