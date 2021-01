Le fondateur du Team Gitana, basé au port de Lorient, est décédé ce vendredi 15 janvier à son domicile de Pregny, en Suisse. Il avait créé l'écurie de course à la voile en 2000. Il avait 57 ans.

Le baron de Rothschild, créateur et armateur du Gitana Team, est décédé à 57 ans

Arianne et Benjamin de Rothschild

Le baron Benjamin de Rothschild est décédé ce vendredi 15 janvier des suites d'une crise cardiaque, à 57 ans. Son décès est survenu à son domicile de Pregny, en Suisse. Benjamin de Rothschild était à la tête du groupe Edmond de Rothschild, spécialisé dans la banque privée et la gestion d'actifs, depuis 1997 et le décès de son père. Sa mère est la baronne Nadine de Rothschild, qui s'est fait connaître pour sa défense du savoir-vivre et des bonnes manières.

Ce passionné de voile et d'automobile avait créé le Gitana Team en 2000 et était devenu l'armateur de l'équipe.

L'écurie de course à la voile, basée à Lorient, compte quelques trophées à son actif : sur la Route du Rhum, la Transat Anglaise, la Rolex Fastnet Race, la Transat Jacques Vabre, ou encore lors des grands prix Orma. Actuellement, le maxi-trimaran volant Edmond de Rothschild est lancé autour du monde lors d’une deuxième tentative de record sur le Trophée Jules Verne.