Le bateau VandB-Mayenne de Maxime Sorel remis à l'eau pour préparer le Vendée Globe

Les compétitions sportives sont à l'arrêt depuis deux mois et pour plusieurs semaines encore. Mais il y a un événement important qui, pour l'instant, est maintenu, c'est le Vendée Globe. Cette épreuve mythique disputée une fois tous les quatre ans doit s'élancer le 8 novembre prochain dans la baie des Sables d'Olonne. La date a été confirmée mardi soir par l'organisation. Au départ de ce tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, il y aura le bateau VandB-Mayenne avec son skipper Maxime Sorel. Après deux mois passés à Saint-Malo loin de son embarcation, Maxime Sorel va enfin pouvoir retrouver son bateau et naviguer : "la saison a bien changé par rapport à ce qui était programmé. On devait faire deux transats aller-retour en solitaire, elles sont annulées. La préparation du Vendée Globe est donc modifiée mais on reste focus sur ce tour du monde. L'événement auquel on se prépare depuis deux ans, c'est bien le Vendée Globe et on a bien la date du 8 novembre en point de mire."

Une mise à l'eau retardée

Le monocoque a été remis à l'eau ce mercredi matin dans le port de Concarneau, après une période de chantier, et de confinement. A l'origine, la sortie du chantier aurait dû se faire mi-mars, juste au moment du début du confinement. Cette fois, c'est bon, le bateau est sur l'eau et devrait bientôt partir naviguer. Maxime Sorel est pressé de retrouver la mer : "la mise à l'eau et le matage, c'est fait. On va maintenant gréer le bateau pour pouvoir aller naviguer peut-être dès vendredi. Cet hiver, sur le chantier, on a principalement fait de l'entretien et de la vérification. Et puis quelques aménagements pour les manoeuvres. On s'est vraiment concentré sur la fiabilisation et mettre le bateau en condition Vendée Globe. Nous allons faire une première sortie technique, de vérifier que tout va bien, puis il y aura des sessions de vérifications techniques avant les entraînements qui ne commenceront que fin mai début juin."

Ce mercredi à Concarneau, une pose de circonstance d'une partie de l'équipe de Maxime Sorel (au centre). - D.R

Début juillet, une course partant des Sables d'Olonne pourrait être organisée. Il y aura ensuite le Défi Azimut à Lorient au mois de septembre. Et dans moins de six mois, si la situation le permet, le départ du Vendée Globe 2020.