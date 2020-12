Le "bonne année 2021" en avance du skipper girondin Arnaud Boissières sur le Vendée Globe

En plein milieu du Pacifique Sud, sur le Vendée Globe, le skipper girondin Arnaud Boissières a fêté le réveillon un peu en avance. Alors pour 2021, il souhaite "ramener le bateau dans les meilleures conditions, et qu'à l'arrivée on puisse faire la fête et aller au restaurant".

Difficile de s'y retrouver, quand on navigue sur le Vendée Globe en plein milieu du Pacifique Sud, loin de toute terre, entre les fuseaux horaires, tout prêt de la ligne de changement de date*. Mais Arnaud Boissières en est sûr, le voilà déjà en 2021. Au menu pour lui, "foie gras suivi d’un risotto d’asperges avec une pintade au foie gras et Sauternes. Et Château La Verrière". Le skipper d'Arcachon est probablement le premier girondin à quitter 2020 pour passer en 2021.

"Je ne vous souhaite pas bonne année parce que ça porte malheur en avance. Mais bon réveillon", en rigole Arnaud Boissières, joint ce jeudi après-midi. "Le soleil vient de se lever, il fait jour, il fait froid". Une année 2021 qu'il entame en faisant route vers le Cap Horn, qu'il devrait atteindre en une semaine. Et pour cette année 2021 il émet un souhait. "Le plus important c'est d'arriver à finir le Vendée Globe dans les meilleures conditions possibles. Et qu'à l'arrivée, tout le monde soit libre de ses mouvements pour aller faire la fête et aller au restaurant".

On est tous solidaires et on essaie de s'épauler

Une période de fêtes synonyme également de trêve entre les concurrents décrit l'Arachonnais. "On a un WhatsApp commun avec tous les coureurs, où on s'est pas mal écrit. On s'envoie des petits messages de soutien. Etrangement, le classement est secondaire quand on est en mer. Là, c'est tellement long qu'on est tous solidaires et qu'on essaie de s'épauler". 17e de la flotte, Boissières pourrait presque passer son réveillon avec l'Anglaise Pip Hare et le Suisse Alan Roura, leurs bateaux n'étant séparés que de quelques miles nautiques.

Après quelques jours rapides dans le Pacifique, où le skipper de La Mie Câline - Artisans Artipôle avait battu plusieurs records de vitesse sur 24 heures, la vitesse est un peu retombée, son bateau ayant été rattrapé par un anticyclone.

*La ligne de changement de date, autour du 180e méridien, est le fuseau horaire au large de la Nouvelle-Zélande. Lorsqu'on la franchit d'Ouest en Est, on recule de 24 heures. Par exemple, un vol entre les Tonga et les Samoa américaines ne dure que deux heures, mais il peut décoller le mardi midi et atterrir à 14h le lundi.