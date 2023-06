Le champion de kitesurf Alexandre Caizergues portera la flamme olympique à Port-Saint-Louis du Rhône

Ils seront 10.000 à porter la flamme olympique en France, à l'occasion des JO 2024. Les candidatures sont ouvertes, mais on connaît d'ores et déjà le nom de l'un d'entre-eux en Provence. Le champion de Kitesurf Alexandre Caizergues a été choisi, comme l'annonce avec fierté le maire de Port-Saint-Louis du Rhône Martial Alvarez : "C'est l'un de nos champions qui portera la flamme, le premier homme au monde à passer la barre des 100 km/h avec un véhicule tracté par le vent".

Une flamme propulsée au dessus de l'eau en kitesurf ?

Alexandre Caizergues joint par France Bleu Provence, annonce qu'il souhaiterait un moment exceptionnel pour ce passage de la flamme dans sa commune de Port-Saint-Louis du Rhône, avec pourquoi pas, une flamme portée sur l'eau, en kitesurf. Une manière de rendre hommage à son territoire et à son sport, qui fait son apparition aux JO en 2024.

"C'est extraordinaire (...) je veux avoir une façon originale de porter la flamme, sur l'eau et propulsé par une aile de kitesurf (...) c'est une façon de porter mon sport à travers le monde et donner à d'autres sportifs l'idée de faire la même chose", confie le champion. Les détails techniques restent encore à préciser pour ce défi de transporter la flamme au dessus de l'eau, "mais on arrive bien à faire du kitesurf avec les cheveux secs", sourit Alexandre Caizergues.

Né à Marseille en 1979, Alexandre Caizergues a grandi à Port-Saint-Louis du Rhône, où il a découvert le kitesurf. Plusieurs fois champion du monde et champion de France, il est le premier homme au monde à avoir franchi la vitesse de 100 km/h sur l'eau en étant propulsé par la force du vent. Son chrono, réalisé le en 2010 en Namibie a été homologué à 54,10 noeuds (100,19 km/h). Le champion a récemment homolgué un nouveau record en 2017, à Salin-de-Giraud (107 km/h).

Comment seront choisis les autres porteurs de la flamme ?

Les organisateurs des JO de Paris ont indiqué qu'il y aura trois grandes familles parmi les porteurs de la flamme : les sportifs, qu'il s'agisse d'anonymes ou de grands champions ; les représentants des territoires, il pourra s'agir d'artisans, de chefs d'entreprises, de personnalités possédant un savoir-faire particulier ; et enfin les personnes engagées, que ce soit dans l'environnement, dans l'éducation ou dans l'insertion.

Un tiers des relayeurs seront sélectionnés par le comité d'organisation , un autre tiers sera désigné par les parrains du relais de la flamme olympique : le groupe BPCE (Banques populaires et Caisses d'Épargne) et Coca-Cola. Le dernier tiers sera choisi par les autres partenaires des JO et les derniers 10% seront nommés par les territoires accueillant la flamme.

BPCE a déjà lancé sa sélection depuis le 1er juin. Coca-Cola démarre le processus le 17 juillet. La grande majorité des noms sera connue début 2024. En revanche, le nom des grands champions et des personnalités sera égrené au fil des mois, avec le secret ultra-gardé du dernier relayeur qui aura l'honneur d'allumer la vasque olympique.