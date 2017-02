Le Chaumois Arnaud Boisière sur le point de boucler son troisième Vendée globe d'affilé !

Arnaud Boissière, le Chaumois d'adoption, est attendu aux Sables-d'Olonne d'ici vendredi matin. Le skipper de La Mie Câline va boucler son troisième Vendée globe d'affilé, une sacrée performance !

Après à peine plus de 100 jours de mer, Arnaud Boissière est sur le point de boucler son troisième Vendée globe d'affilé ! Une très belle performance que seul Armel Le Cléac'h a réalisé avant lui, c'est pour dire. Pour le reste, le skipper de La Mie Câline fait un peu moins bien que les deux édition précédentes : cette fois, il sera dixième alors qu'il était septième en 2009 (en 105 jours) et huitième en 2013 (en 91 jours).

Cali va boucler trois Vendée globe consécutifs, ce qui est énorme !

Ça n'empêche pas son équipe d'être très fière de lui et de l'attendre avec impatience, comme Pierre Simon, son ami de toujours, le chef de projet du team "Arnaud Boissière-La Mie Câline". Mais pour l'instant, le Chaumois d'adoption est au ralenti dans le golfe de Gascogne. "Il est dans des conditions météo printanières, des conditions anticycloniques avec un vent faible, ce qui est plutôt handicapant pour un bateau comme le nôtre". Il devrait donc arriver aux Sables-d'Olonne d'ici vendredi matin.

@VendeeGlobe https://t.co/YfOhSkkK8C

Difficile de prévoir une ETA, la faute aux conditions anticycloniques du golfe de Gascogne!#VG2016 pic.twitter.com/o73FLUKitP — Arnaud Boissières (@Caliboissieres) February 14, 2017

Il rentre heureux même s'il y a eu des moments difficiles

Et parmi ceux qui s'impatientent, il y a aussi sa femme Julia et leur petit Léo, né un mois avant le départ. "Je suis joyeuse, excitée, heureuse de le voir revenir !", glisse-t-elle dans un grand sourire. "C'est long mais c'est le jeu. On s'est tapé dans la main quand il est parti, on savait dans quoi on s'engageait". Arnaud Boissière a réussi à appeler régulièrement sa petite famille, à la voir aussi, grâce à Internet. "On a aussi envoyé régulièrement des photos, donc il a pu voir l'évolution de son petit garçon." Et elle aussi est très fière de son marin de mari : "Arnaud, c'est l'homme le plus positif sur cette planète, donc il rentre heureux même s'il y a eu des moments difficiles. Il boucle quand même son troisième tour du monde, ce qui est hors norme".

Il va y avoir une période d'adaptation, parce qu'on a appris à vivre en tête à tête avec Léo

Cali va maintenant devoir réapprendre à vire en famille. "Il va y avoir une phase d'adaptation, je m'y prépare aussi un peu, parce que nous, on a appris à vivre en tête à tête avec Léo, il va falloir qu'on s'organise à trois. Mais c'est génial. Et puis il va pouvoir prendre le relais, que j'ai au moins le temps de prendre un café ou quelque chose comme ça". Un café après le champagne qui attend le Chaumois pour son retour au pays.

Du champagne et... un éclair au chocolat ?

Dans une vidéo postée il y a quelques jours, Arnaud Boissière parlait de ses envies d'éclair au chocolat. Son équipe a apparemment prévu ce qu'il faut pour son arrivée.