Thomas Grandin de Cherbourg au départ de la Mini Transat aux Sables d'Olonnes

La Mini Transat est une course de légende avec les plus petits bateaux de la course au large. Sur cette épreuve, la plupart des skippers sont amateurs. Projet d'une vie, rêve d'enfance, défi personnel : c'est souvent un peu tout ça qui leur trotte dans la tête. Le cherbourgeois Thomas Grandin, 42 ans, en rêve depuis tout jeune. Il sera au départ pour la première fois avec 89 autres marins ce lundi après-midi à 15 heures des Sables d'Olonne. Direction Santa Cruz de La Palma aux Canaries pour la première étape, avant une traversée de l'Atlantique vers Saint-François en Guadeloupe.

"C'est une aventure ! Moi j'ai découvert la Mini Transat en 1993 et en fait j'y pense depuis ces années là, explique le manchois. Je navigue depuis tout petit avec mes parents, c'est eux qui m'ont donné le goût de la voile et après j'ai découvert ce milieu là. Je fais aussi parti d'un équipage sur Cherbourg pour les courses locales."

Objectif, terminer avant tout !

Il lui a fallu plusieurs années pour monter un projet : trouver des partenaires, un bateau etc. Après des faux espoirs, Thomas Grandin sera bel et bien aux départ. Une course qui ne lui fait pas vraiment peur, avec d'abord 1 350 milles nautiques, suivi d'une traversée de l'Atlantique de 2 700 milles. "Il peut y avoir de la casse, mais mon bateau est bien préparé, tout est vérifié. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas", pointe le skipper de la Glacerie.

Son mini de 6 mètres 50 a été préparé à Cherbourg, port Chantereyne, avec l'aide d'entreprises locales, d'amis, mais aussi de sa famille. Ce technicien dans une entreprise de la Hague, souhaite surtout terminer la course. "Je pars avec le plus vieux bateaux de la flotte en plus. Un prototype de 1995, après s'il y a possibilité de faire une place honorable, arriver en milieu de classement, ce serait pas mal." Un bateau construit par le skipper suisse Bernard Stamm, plusieurs Vendée Globée au compteur, connu pour la qualité de ses montures. Le cherbourgeois Thomas Grandin a de d'histoire sous les pieds.