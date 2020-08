Le décompte est lancé à 1 an de l'arrivée de la Rolex Fastnet à Cherbourg

Les organisateurs anglais de la Rolex Fastnet Race étaient à Cherbourg-en-Cotentin ce jeudi 6 août, pour le lancement officiel du décompte, un an et quelques jours avant l'arrivée attendue de la célèbre course anglaise dans le port du Cotentin.

Ils sont arrivés par bateau et sont passés avec un an d'avance, ce jeudi matin, sur la ligne d'arrivée de la Fastnet 2021, au niveau de la passe de l'Ouest matérialisant l'entrée dans la rade de Cherbourg. Les représentants du RORC, le Royal Ocean Racing Club, étaient accueillis par les élus locaux pour le lancement officiel du décompte des jours qui nous séparent de l'arrivée de la célèbre course à la voile qui réunit tous les deux ans environ 350 bateaux et quelque 3000 marins.

Cherbourg prête à relever le défi

Pour la première fois, la course délaisse le port de Plymouth comme ville d'arrivée de l'épreuve. En 2021, les navigateurs partiront le 8 août de Cowes sur l'Ile de Wight au Sud de l'Angleterre, direction le Fasnet, célèbre rocher au sud de l'Irlande avant un retour qui cette fois, aura donc lieu 695 milles nautiques plus loin, de l'autre côté de la Manche, à Cherbourg-en-Cotentin. L'annonce du choix de la cité normande en novembre dernier avait créé un petit séisme dans le monde de la voile, mais les organisateurs à l'étroit sur le port de Plymouth, voyait en Cherbourg, la possibilité d'accueillir tous les participants dans le centre ville.

"Il n'y aura pas de problème technique majeur", souligne le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé. "Nos différents plans d'eau et notre expérience nous permettront d'amarrer les quelque 350 bateaux, avec l'aide de la base navale et en déployant quelques pontons flottants supplémentaires. Les bateaux seront partout et c'est aussi l'intérêt de l'accueil de cette course, pour faire vivre l'événement au plus grand nombre", conclut l'élu.

Le parcours de l'édition inédite de la Fastnet 2021 - Arrivée Fastnet Cherbourg

Communiquer sur tous les supports

L'objectif désormais, va être de fédérer toute la filière nautique, mais aussi les différentes bases nautiques du Cotentin autour de l'événement. "Il faudra aussi concevoir le programme festif", ajoute Jean-Louis Valentin, le président de l'association "Arrivée Fastnet Cherbourg". Et en attendant, c'est la communication autour de l'événement qui va occuper ses promoteurs. "Nous serons très présents à l'automne prochain, lors du Salon Nautique de Paris", annonce Jean-Louis Valentin.

Membres du RORC et élus locaux ont lancé le décompte du nombre de jours qui nous séparent de l'arrivée prévue à Cherbourg : J-369. © Radio France - Benoît Martin

Enfin pour impliquer la population locale, un panneau géant a été installé sur le Pont tournant et équipé d'un compteur égrainant les jours nous séparant de l'arrivée prévue des premiers bateaux (369 jours ce jeudi 6 août). Par ailleurs, un film annonçant l'arrivée a été commandé à l'artiste et réalisateur cherbourgeois François Dourlen. Enfin, plus de 22 000 joueurs ont pris le départ le 3 août dernier de la Fastnet virtuelle sur le jeu Virtual Regatta, direction Cherbourg.