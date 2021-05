Le départ de la Transat Concarneau Saint-Barthélémy ne sera pas donné avant mercredi

Trop de vent dans le Golfe de Gascogne : pour la sécurité des marins, la direction de course de la Concarneau Saint-Barthélémy est retardé jusqu'à au moins mercredi.

Le départ de la Transat Concarneau St Barthélémy devait être donné dimanche, finalement ce ne sera pas avant mercredi. La direction de course scrute les prévisions météo notamment dans le Golfe de Gascogne avant de trancher sur une date, certainement dans la journée.

Dimanche, les amateurs de voile ont pu observer le prologue, une régate en baie de Concarneau. Le prologue a été remporté par Tom Laperche sur Bretagne CMB Performance : "Maintenant, on a hâte de savoir quand on part. Il faut rester dans une dynamique de départ. Normalement, on aura un peu de près dans le golfe de Gascogne. Après ça devrait aller vite, nous avons hâte de glisser sous spi sur l’Atlantique. C’était un peu court dans la baie."

