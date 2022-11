Route du Rhum : le Dunkerquois Thomas Ruyant remporte l'épreuve dans la catégorie Imoca

Le Dunkerquois Thomas Ruyant et son Imoca sont arrivés ce lundi à Pointe-à-Pitre (ici au départ de la course à Saint-Malo)

C'est fait ! Le navigateur Dunkerquois Thomas Ruyant a remporté ce lundi la Route du Rhum dans la catégorie IMOCA devant son premier poursuivant, Charlie Dalin.

Le skippeur et son Imoca LinkedOut ont bouclé la course à la voile en 11 jours, 17 heures, 36 minutes et 25 secondes. Thomas Ruyant établit un nouveau record en Imoca, et bat d'un peu plus de onze heures celui détenu jusqu’à présent par François Gabart en 2014 (12 jours 4 h et 38 minutes).