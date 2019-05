Le duo Chappellier-Brasseur vainqueur de la 10eme Normandy Channel Race

Aymeric Chappellier et Pierre Brasseur ont remporté la 10eme Normandy Channel Race. Leur voilier a devancé celui de Pietro Luciani et de Pablo Santurde del Arco pour une petite minute au terme de plus de cinq jours et quinze heures passés en mer.