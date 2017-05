Le duo Phil Sharp - Pablo Santurde remporte la huitième Normandy Channel Race

L'an passé, Phil Sharp avait terminé 2e sur les talons de Pablo Santurde à moins de trois minutes. Cette année le britannique remporte la 8e Normandy Channel Race en faisant équipe avec l'Espagnol.

Le duo Phil Sharp - Pablo Santurde a franchi ce vendredi matin la ligne d'arrivée au large d'hermanville en 4 jours onze heure 15 minutes et 50 secondes. Les deux hommes remportent la Normandy Channel Race avec près de deux heures et trente-deux minutes d'avance sur leurs premiers poursuivants, Jean Galfione et Nicolas Troussel.

Le duo anglo-espagnol a pris la tête au 2e jour de course et n'a plus lâché prise jusqu'à l'arrivée. Les Normands arrivent groupés à Ouistreham. Le Granvillais Brieux Maisonneuve a devancé le manchois Halvard Mabire de..49 secondes pour la 4e place.