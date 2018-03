Le groupe Actual et Yves Le Blévec seront bien au départ de la Nice UltiMed le mois prochain

Par Gildas Menguy, France Bleu Armorique, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Mayenne

Le groupe Actual et Yves Le Blévec avaient pris l'engagement de participer fin avril à la nouvelle course organisée pour les Ultim, la Nice UltiMed. Mais le trimaran a sombré le 14 décembre dernier au large du Cap Horn. Le sponsor mayennais et le skipper viennent de trouver une solution.