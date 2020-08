Le groupe lavallois Actual Leader rachète le maxi trimaran Macif de François Gabart

Le Team Actual Leader poursuit sa progression dans le milieu de la voile. Après avoir racheté le Sodebo Ultim 2 en 2019, le groupe mayennais Actual Leader annonce avoir saisit l'opportunité d'acquérir le trimaran appartenant à l'assureur Macif. Un bateau construit à Lorient (Morbihan) et lancé en 2015. Avec François Gabart à la barre, ce maxi-trimaran a remporté la Transat Jacques Vabre en 2015, la Transat anglaise en 2016 et a établit un nouveau record du monde en solitaire en 2017. Un rachat qui montre les ambitions du groupe Actual Leader dans la classe Ultim. Pour le skipper d'Actual Leader, Yves Le Blévec, "ce nouveau projet est probablement le plus excitant de ma vie de skipper". L'objectif d'Actual Leader et d'Yves Le Blévec est toujours de participer à la Brest Océans qui sera la première course autour du monde en solitaire dans la catégorie Ultim.

Suite à ce rachat, le groupe mayennais annonce la mise en vente de l'actuel Ultim Actual Leader.