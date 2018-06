Le skipper manchois Alexis Loison a remporté ce mercredi matin la grande course Le Havre Allmer Cup.

Le cherbourgeois Alexis Loison a coupé la ligne d'arrivée au Havre ce mercredi matin vers 4h40. Il a parcouru les 401 miles nautiques de la course le Havre Allmer Cup en un peu plus de 60 heures. Une belle répétition générale avant la Solitaire du Figaro, fin août. Alexis Loison a mené la course de bout en bout.

Cette victoire, pour la tête, c'est bien ! Les impressions d'Alexis à son arrivée suite à sa victoire magistrale sur la grande course

Une belle performance pour Alexis Loison, qui confirme sa forme, après sa victoire lors de la Solo Maître Coq et sa 2e place de la solo Concarneau.