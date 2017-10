Le Havre : après les Grandes Voiles, place à la Transat Jacques Vabre

Comme tous les deux ans depuis 1993, Le Havre accueille cette année la treizième édition de la Transat Jacques Vabre. Le départ sera donné le 5 novembre prochain. Avant cela, une semaine de festivités démarre le vendredi 27 octobre.

Encore des festivités au Havre, avec la Transat Jacques Vabre, événement dont France Bleu Normandie est une nouvelle fois partenaire ! Le village d'animations sera inauguré le 27 octobre prochain, autour du bassin Paul Vatine, pour une semaine de fête avant le départ de la course à la voile, le dimanche 5 novembre. La compétition regroupe cette année 76 skippers et 38 bateaux, avec une arrivée prévue à Salvador de Bahia au Brésil autour du 13 novembre.

Une semaine de festivités, en toute sécurité. Reportage d'Amélie Bonté :

On attend 500 000 visiteurs au village durant les 10 jours de festivités avant le grand départ de la course le dimanche 5 novembre.

Gildas Gauthier : "Dans la catégorie Ultim, on espérait Banque Populaire, mais on a tout de même un bateau tout neuf qui est Edmond de Rotschild et qui va livre un beau duel avec ce qui se fait de mieux : Sodebo"