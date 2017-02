Le Havre : direction Salvador de Bahia, pour la Transat Jacques Vabre 2017

Arrivée à Itajai (Brésil) lors des deux dernières éditions, la Transat Jacques Vabre a décidé de changer d'air. Les marins prendront de nouveau la direction de Salvador de Bahia (Brésil), en novembre prochain, pour la cinquième fois depuis la création de la course.

Retour à Salvador de Bahia pour les marins de la Jacques Vabre ! La destination de la Transat 2017 au départ du Havre a été dévoilée ce mardi. L'organisation abandonne Itajai, qui avait accueilli les deux précédentes arrivées de "la route du café", mais reste au Brésil. Direction Salvador, située un peu plus au Nord et déjà ville hôte en 2001, 2003, 2005 et 2007. Le coup d'envoi de la treizième édition sera donné le 5 novembre prochain. Le village départ, autour du bassin Paul Vatine, sera quant à lui ouvert au Havre à partir du 28 octobre prochain.

Roland Jourdain : "Je ne sais pas quel mauvais souvenir on pourrait avoir de Salvador de Bahia. C'est une belle destination. Je n'ai que des souvenirs de fête. De la joie, des couleurs. C'est un bel accueil"

Roland Jourdain et Ellen Mac Arthur, au départ de la TJV en 2007, direction Salvador de Bahia © Maxppp - Phiippe Cherel

Quand on pense à la Transat Jacques Vabre et à Salvador de Bahia, on pense forcément à Franck Cammas. Vainqueur, dans la catégorie multicoque 60, de trois des quatre éditions arrivées dans la troisième ville brésilienne (2001 2003 et 2007). On pense aussi et notamment à Roland Jourdain. Le marin avait remporté la course à Salvador en 2001 sur monocoque 60 avec Gaël Le Cleach (frère d'Armel). Il n'a ramené de là-bas que des bons souvenirs. Il le dit au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Gildas Gauthier, organisateur de la TJV : "Salvador est une ville fascinante. Nous voulions un endroit qui fait rêver, pour les 500 ans du Havre."

Salvador était en concurrence avec la ville colombienne de Carthagène en Colombie. Qu'est ce qui a fait la différence ? Réponse de Gildas Gauthier, organisateur de la Transat Jacques Vabre :

Franck Cammas et Franck Proffit, vainqueurs en 2003 à Salvador de Bahia © Maxppp - Thierry Chesnot

La catégorie "Ultime" élargie

Gildas Gauthier, organisateur de la TJV : "Un plateau spectaculaire dans cette catégorie"

Comme sur l'édition précédente, les bateaux seront répartis dans quatre catégories : Claas40, IMOCA, Multi50 et Ultime. Cette dernière, composée de quatre navires en 2015, devrait être étoffée. Explications de Gildas Gauthier, au micro de Bertrand Queneutte :

Sécurité garantie ?

Gildas Gauthier : "Salvador a fait d'énormes investissements sur le plan de la sécurité ces dernières années"

Avec ses 2 millions d'habitants, ses favelas et la misère dont est victime une partie de la population, Salvador de Bahia possède une image de ville violente qui lui colle à la peau, comme d'autres grandes métropoles du pays. Fantasme ou réalité ? L'organisation de la Transat Jacques Vabre se veut pour sa part rassurante quant aux conditions de sécurité. Gildas Gauthier, sur France Bleu :