Du mardi 21 au dimanche 26 août,, Le Havre accueille les 36 bateaux et skippers qui participeront à la Solitaire URGO Le Figaro. C'est l'occasion de participer aux animations organisées sur le village de la course. France Bleu Normandie est en direct du village.

Le Havre, France

C'est la 49e édition de la Solitaire URGO Le Figaro, uns course en monocoque sans assistance. Elle se déroule en quatre étapes. Les 36 bateaux, tous des Le Figaro Bénéteau 2 partiront du Havre le dimanche 26 août pour une étape de trois jours et demi, la plus longue, jusqu'à Saint-Brieuc en traversant deux fois la Manche. Ils iront ensuite à Ria de Muros-Naia en Espagne et rejoindront Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Parmi les 36 skippers, deux havrais seront au départ : Sophie Faguet et Charlie Dalin. Ce dernier est arrivé troisième l'an dernier.

France Bleu Normandie en direct de la solitaire URGO Le Figaro au Havre

Du mardi 21 au dimanche 26 août, le village de la course s'installe face au port de plaisance au Havre. Vous pourrez découvrir tous les aspects de la course, rencontrer les skippers, admirer les bateaux et participer à de nombreuses animations (voir le programme ci-dessous). Le samedi 25 août, un grand concert gratuit vous est proposé à 21h : "La Voix de Johnny".

Mercredi 22 août, à partir de 11h, sur la page Facebook de France Bleu Normandie, nous vous proposons une visite interactive en vidéo du village en compagnie de Serge Herbin (speaker de la Solitaire du Figaro). Il connait parfaitement la course et les speakers. Vous pourrez lui poser vos questions en direct en participant au Facebook live.

Et dimanche 26 août, vous pourrez suivre le départ des bateaux en écoutant France Bleu Normandie.

Les différentes étape de la course

Affiche Le Havre - La Solitaire URGO Le Figaro

Le programme du village au Havre

Conseil : le parking du CNH est exceptionnellement fermé jusqu’au 28 août. Il est recommandé de se garer sur le parking du terre-plein sud mis à disposition des visiteurs du village de la « Solitaire » du 21 au 26 août. Par ailleurs, les places de stationnement le long du boulevard Clemenceau restent disponibles.

Lundi 20 août

10h : Convocation des bateaux dans le port de plaisance du Havre

Mardi 21 août

9h-12h / 14h-17h : Stage de voile à la semaine (matin et/ou après-midi), SRH, SNPH, CNPV (payant)

10h-18h : Visite du Vieux Gréement Marie Fernand (Anse de Joinville ponton P)

10h-20h : Ouverture du village

10h-20h : Activités terrestres : sports de plage, etc… (terre-plein nord)

10h-20h : Voile Radio Commandée (selon les horaires de marée haute)

10h-20h : Animations Croix-Rouge

10h-17h : Point plage village La Solitaire URGO Le Figaro : animations nautiques diverses

11h30: Inauguration du village et du port de plaisance

15h-17h : Ouverture des pontons au public, circuit port-village

16h-17h : Rencontre avec Jacqueline Gandar (athlétisme) sur le stand de la Ville et de la CODAH

15h-19h : Jeux et animations « La Tournée des Défis » par Partouche

17h-19h : visite du bateau Normandhimer

17h-20h : « La régate aventure », navigation en équipage en recréant le parcours de la SUF (payant)

Mercredi 22 août

9h-12h / 14h-17h : Stage de voile à la semaine (matin et/ou après-midi), SRH, SNPH, CNPV (payant)

10h-18h : Visite du Vieux Gréement Marie Fernand (Anse de Joinville ponton P)

10h-20h : Ouverture du village

10h-20h : Activités terrestres : sports de plage, etc… (terre-plein nord)

10h-20h : Voile Radio Commandée (selon les horaires de marée haute)

10h-20h : Animations Croix-Rouge

10h-17h : Point plage village La Solitaire URGO Le Figaro : animations nautiques diverses

12h30-14h30 : Prologue URGO

15h-17h : Ouverture des pontons au public, circuit port-village

15h-19h : Jeux et animations « La Tournée des Défis » par Partouche

16h-17h : Rencontre avec Clara Valinducq (aviron) sur le stand de la Ville et de la CODAH

17h-19h : visite du bateau Normandhimer

17h-20h : « La régate aventure », navigation en équipage en recréant le parcours de la SUF (payant)

Jeudi 23 août

9h-12h / 14h-17h : Stage de voile à la semaine (matin et/ou après-midi), SRH, SNPH, CNPV (payant)

10h-18h : Visite du Vieux Gréement Marie Fernand (Anse de Joinville ponton P)

10h-20h : Ouverture du village

10h-20h : Activités terrestres : sports de plage, etc… (terre-plein nord)

10h-20h : Voile Radio Commandée (selon les horaires de marée haute)

10h-20h : Animations Croix-Rouge

10h-17h : Point plage village La Solitaire URGO Le Figaro : animations nautiques diverses

15h-17h : Ouverture des pontons au public, circuit port-village

15h-19h : Jeux et animations « La Tournée des Défis » par Partouche

16h-17h : Rencontre avec Clara Valinducq (aviron) sur le stand de la Ville et de la CODAH

17h-19h : visite du bateau Normandhimer

17h-20h : « La régate aventure », navigation en équipage en recréant le parcours de la SUF (payant)

Vendredi 24 août

9h-12h / 14h-17h : Stage de voile à la semaine (matin et/ou après-midi), SRH, SNPH, CNPV (payant)

10h-18h : Visite du Vieux Gréement Marie Fernand (Anse de Joinville ponton P)

10h-23h : Ouverture du village

10h-20h : Activités terrestres : sports de plage, etc… (terre-plein nord)

10h-20h : Voile Radio Commandée (selon les horaires de marée haute)

10h-20h : Animations Croix-Rouge

10h-20h : Musibus, la petite salle de concert emblématique d'LH

10h-17h : Point plage village La Solitaire URGO Le Figaro : animations nautiques diverses

15h-17h : Ouverture des pontons au public, circuit port-village

15h-19h : Jeux et animations « La Tournée des Défis » par Partouche

16h-17h : Rencontre avec Jacqueline Gandar (athlétisme) sur le stand de la Ville et de la CODAH

17h-19h : visite du bateau Normandhimer

17h-20h : « La régate aventure », navigation en équipage en recréant le parcours de la SUF (payant)

20h-22h30 : Spectacle et animations scéniques Partouche

Samedi 25 août

10h-18h : Visite du Vieux Gréement Marie Fernand (Anse de Joinville ponton P)

10h-20h : Ouverture du village

10h-20h : Activités terrestres : sports de plage, etc… (terre-plein nord)

10h-20h : Voile Radio Commandée (selon les horaires de marée haute)

10h-20h : Animations Croix-Rouge

10h-18h30 : Musibus, la petite salle de concert emblématique d'LH

10h-17h : Point plage village La Solitaire URGO Le Figaro : animations nautiques diverses

14h-16h : Double Dutch / Démo découverte

14h-17h : sortie en mer sur le bateau Normandhimer

15h-17h : Ouverture des pontons au public, circuit port-village

15h-19h : Jeux et animations « La Tournée des Défis » par Partouche

15h30-17h30 : Rencontre avec Valentin Sipan (Voile) et Jacqueline Gandar (athlétisme) sur le stand de la Ville et de la CODAH

17h-19h : visite du bateau Normandhimer

17h-20h : « La régate aventure », navigation en équipage en recréant le parcours de la SUF (payant)

18h : Présentation des skippers sur la scène du village

19h : Remise des prix du Prologue URGO

21h30-00h : Concert "La Voix de Johnny" par Partouche

Dimanche 26 août

10h-18h : Ouverture du village

10h-18h : Visite du Vieux Gréement Marie Fernand (Anse de Joinville ponton P)

10h-18h : Activités terrestres : sports de plage, etc… (terre-plein nord)

10h-18h : Voile Radio Commandée (selon les horaires de marée haute)

10h-18h : Animations Croix-Rouge

10h-17h : Point plage village La Solitaire URGO Le Figaro : animations nautiques diverses

11h : Appareillage des bateaux

13h02 : Départ de la 1ère étape Le Havre - Baie de Saint-Brieuc

14h-16h : Double Dutch / Démo découverte

15h-18h : Jeux et animations « La Tournée des Défis » par Partouche

17h-18h : visite du bateau Normandhimer