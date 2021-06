Le kitefoil aux jeux Olympiques 2024 : le rochelais Arthur Mathieu va tenter de se qualifier

Le Comité International Olympique vient de l'annoncer officiellement. Le kitefoil, dérivé du kitesurf passe en discipline Olympique dès 2024, avec les JO de Paris. Une neuvième et dixième épreuve voile validée. Le CIO n'a pas retenu la course au large en double mixte.

En Charente-Maritime, Arthur Mathieu, un Rochelais de 29 ans, moniteur à Rivedoux fait parti des meilleurs de la discipline. Il compte tenter sa chance pour la qualification. Entretien pour France Bleu La Rochelle.

France Bleu La Rochelle : Le kitefoil aux JO ... une excellente nouvelle pour vous qui pratiquez ce sport en haut niveau ?

Arthur Mathieu : C'est excellent. C'est une super bonne nouvelle. C'est une chance énorme pour nous vu que c'est un sport qui est tout nouveau. Très impressionnant, très rapide sur l'eau. C'est un peu magique en terme de sensation, et c'est vrai que c'est dingue que les portes des Jeux Olympiques soient ouvertes maintenant. C'est un peu fou. Cela annonce que du bon pour la suite des compétitions.

FBLR : Vous êtes moniteur à Rivedoux, pas très loin des meilleurs français de la discipline.

Jusqu'à maintenant, je ne faisais çà que pour le plaisir. Mais c'est vrai que sur les deux ou trois dernières courses que j'ai faite, j'ai plutôt bien marché. J'ai réussi à me classer pas très loin des meilleurs, et c'est vrai que cela me motive à continuer, à m'entraîner, pour peut-être essayer d'être le français qui participera aux Jeux Olympiques 2024.

FBLR : Le kitefoil, vous avez réussi à signer un exploit autour de l'ile-de-Ré, et un autre est en préparation pour cet été ?

Oui ... pour le tour de l'Ile-de-Ré, j'ai réussi à signer un tour en 1 heure 14. J'ai battu Antoine Albeau, le roi des lieux. Je pense que je peux aller plus vite, mais je me suis promis d'ici mon anniversaire, mes 30 ans au mois d'août que je tenterai surtout de battre le record du monde de vitesse en kitefoil. Je vais retourner dans le sud de la France. Je tourne actuellement en un peu plus de 46 nœuds 41, et le record est à 47 nœuds. C'est mon objectif.

FBLR : Pour les JO, vous êtes en position d'outsider pour vous qualifier, mais est-ce que vous vous dites pourquoi pas moi ?

Exactement. Avec un sport devenu Olympique, je veux tenter ma chance. Je vais participer à une compétition à Lorient le 20 juin. Les meilleurs y seront, et je vais savoir si j'ai le niveau pour les JO. Il faut savoir que les meilleurs au monde sont français, donc en travaillant beaucoup ces prochains mois, je vais voir où j'en suis. Derrière je vais viser le championnat d'Europe à Montpellier à la fin de l'été. On verra bien ... pourquoi pas ?