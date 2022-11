Route du Rhum : le Luzien Jean-Baptiste Daramy boucle la course en 17 jours

Cela fait précisément 17 jours, 18 heures, 1 minute et 30 secondes qu'il affronte les flots sur la Route du Rhum. Le Luzien Jean-Baptiste Daramy et son bateau "Chocolats Pariès - Screb" ont passé la ligne d'arrivée ce dimanche 27 novembre, à Pointe-à-Pitre. Le skipper finit 22eme dans sa catégorie des Class40. C'est Yoann Richomme qui a finit premier. Jean-Baptiste Daramy bat son propre record sur la Route du Rhum; en 2018 il avait réalisé la traversée en 20 jours, 4 heures, 6 min et 20 secondes.

ⓘ Publicité

Une Route du Rhum mouvementée

Le Luzien accoste après une course mouvementée, en particulier la première semaine**. La grand voile de son bateau s'était déchirée,** et son accès à internet, et donc à un certain nombre de données de navigation, avait été coupé. Jean-Baptiste Daramy a même du s'arrêter aux Açores pour faire des réparations .