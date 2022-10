Le Maître CoQ V de Yannick Bestaven baptisé à La Rochelle

C'est à 16 h 25 que l'ex-coureur cycliste Jean-René Bernaudeau, parrain de Maître Coq V, brise du premier coup la bouteille de champagne à l'avant de l'Imoca. Le voilà officiellement baptisé devant les salariés conquis du sponsor vendéen.

Parmi eux, Karine et Cyril sont venus en famille. "C'est un beau bateau qu'on voulait voir, qui est vraiment très joli, qui nous ressemble en tout cas. Et on est fiers d'être de la marque et fiers de notre skipper", lance Cyril.

La fierté est aussi du côté du parrain et des deux marraines, deux salariées du groupe agroalimentaire. "C'est quelque chose d'incroyable. Jamais on aura l'occasion dans notre vie de revivre quelque chose comme ça. C'est vraiment magique", s'émerveille Morgane Gillot, cheffe d'équipe au sein de la société Maître CoQ en Vendée, l'une des deux marraines.

Yannick Bestaven entouré des deux marraines de Maître CoQ V, Morgane Gillot (gauche) et Cynthia Leblond. © Radio France - Philippe Peyre

L'intéressé ne boude pas son plaisir. "Un bon moment de partage avec les collaborateurs de Maître CoQ", s'exclame Yannick Bestaven. "Et puis tout le public rochelais et de Charente-Maritime qui était présent aujourd'hui, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Ça s'est fait et bien fait puisque la bouteille de champagne a cassé du premier coup et nous, les marins, on est très superstitieux donc c'est bon signe pour la suite du bateau", avance le skipper rochelais.

La suite, c'est la Route du Rhum dans quelques semaines, mais surtout, le Vendée Globe en 2024.