Le Manchois Louis Duc hélitreuillé au large des Açores, contraint d'abandonner son bateau

Le skipper manchois Louis Duc et Thomas Servignat ont été secourus en plein Atlantique hier après que leur bateau s'est retourné. Les deux hommes sont sains et saufs.

Ce devait être un voyage retour tranquille pour Louis Duc, récent 5e de la course des Class 40 dans la Transat Jacques Vabre. Accompagné de Thomas Servignat, il ramenait son voilier, "Cross-Call Chamonix Mont Blanc" vers Lorient. La traversée se déroulait bien jusqu'à hier et l'entrée dans les perturbations automnales. Alors qu'ils avaient pris la décision de faire une escale à Horta, aux Açores pour se mettre l'abri des vents soutenus, leur bateau s'est brusquement retourné. Le mât a cassé et transpercé le cockpit empêchant la sortie du radeau de survie.

Les deux hommes ont pu déclencher une balise de détresse vers 8 heures mercredi. C'est le Cross Gris-Nez qui a transmis l'information aux autorités portugaises. Un bateau de commerce a été dérouté, un avion et un hélicoptère ont aussitôt décollé pour rallier la zone où le bateau avait été positionné.

C'est finalement vers 19 heures, que le bateau a été repéré et que les deux marins ont été hélitreuillés pour être acheminés vers l'hôpital de Terceira où ils ont été admis sains et saufs.