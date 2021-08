Le manchois Louis Duc prendra bien le départ de la Transat Jacques Vabre le 7 novembre

Louis Duc s'est associé à Marie Tabarly pour trouver des sponsors pour son nouvel IMOCA acheté en septembre 2020. En juin, un premier partenaire, l'entreprise Lantana Paysage, vient soutenir leur projet. Le duo a maintenant trouvé un deuxième partenaire : Kostum by Cadiou, fabriquant de portails et clôtures. Grâce à ces deux sponsors, l'équipage est assuré de pouvoir prendre le départ de la Transat Jacques Vabre en novembre.

Soulagé, Louis Duc se tourne maintenant vers sa préparation

"C'est un soulagement énorme," confie le skippeur manchois. Associé à Marie Tabarly avec ce bateau, il n'était pas sûr d'avoir les financements nécessaires pour être prêt pour la Transat Jacques Vabre. Et si les deux skippeurs avaient besoin d'argent, c'est surtout parce qu'ils navigueront sur un IMOCA presque entièrement refait. Acheté il y a près d'un an, la bateau avait subi un incendie et était jugé irréparable. Il est pourtant maintenant prêt à prendre la mer. Le "Kostum - Lantana Paysage" sera mis à l'eau à 9 heures ce jeudi au chantier V1D2 à Caen. "On va assez rapidement pour se concentrer sur la découverte de ce magnifique bateau," se réjouit Louis Duc, "on aura une toute première navigation début et septembre et on a hâte d'arriver dans cette phase."

La Transat Jacques Vabre partira le 7 novembre du Havre pour rejoindre Fort-de-France en Martinique. Un premier grand test pour se bateau donc l'objectif est de participer au prochain Vendée Globe en 2021.