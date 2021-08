Le triomphe du maxi trimaran Edmond de Rothschild dans la première Fastnet "cherbourgeoise"

Un jour, 9 heures 14 minutes et 54 secondes. C'est le nouveau temps de référence réalisé par le trimaran Gitana 17 - Edmond de Rothschild barré par Franck Cammas et Charles Caudrelier. Les deux skippers et leur équipage ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée à Cherbourg ce lundi soir.

Entre chien et loup... Peu avant la tombée de la nuit, l'immense mât de carbone du maxi trimaran Gitana 17 - Edmond de Rothschild avance lentement au loin dans la grande rade de Cherbourg-en-Cotentin. Peu de temps auparavant, le navire et ses 6 membres d'équipage vient de couper la ligne d'arrivée de l'édition 2021 de la Rolex Fastnet Race : la première édition à ne pas s'achever à Plymouth, mais à Cherbourg.

Le navire est parti la veille, de Cowes sur l'île de Wight et a dominé la course de bout en bout pour signer le nouveau temps de référence sur ce parcours inédit de 695 miles : 1 jour, 9 heures, 14 minutes et 54 secondes. Pour le trimaran et son équipage, c'est aussi une nouvelle victoire dans cette course après celle obtenue lors de la précédente édition en 2019.

Après une course express, le plus compliqué, c'est peut-être encore de manoeuvrer le géant des mers dans le port Chantereyne jusqu'à son ponton. © Radio France - Katia Lautrou

Plusieurs centaines de spectateurs pour saluer les vainqueurs

Sous les acclamations du public venu nombreux admirer le géant des mers, l'équipage conduit avec précision le trimaran imposant au milieu du port jusqu'au ponton qui l'accueille. Applaudissements, quelques fusées de détresse pour l'ambiance, et le Champagne pour arroser l'équipe. Une arrivée dans les règles de l'art des courses au large. "On est surpris de voir autant de monde vue l'heure de l'arrivée", s'étonne Franck Cammas.

Beaucoup d'amateurs et de curieux ont convergé vers le port Chantereyne pour admirer le bateau vainqueur et saluer l'équipage. © Radio France - Benoît Martin

Certes il est un peu tard, mais on peut tout de même remercier Charles Caudrelier d'avoir fait le bon choix tactique qui fait arriver le navire bien plus tôt que ses concurrents directs. "Charles a pris l'option d'une route très au sud dans la première partie de la course et nous avons bénéficié de conditions très favorables qui nous ont permis de faire la différence", se félicite Franck Cammas.

Pour l'ambiance, quelques plaisanciers ont sorti les fusées de détresse! © Radio France - Katia Lautrou

Et de fait, derrière les vainqueurs du jour, les deux poursuivants Sodebo, et Actual étaient encore à plus de 100 miles, une heure après la victoire de Gitana 17. Autrement dit, l'écart dépassera dans la nuit les 5 heures sur la ligne d'arrivée. Ce mardi, les premiers bateaux de la catégorie Imoca sont également attendus dans la journée.