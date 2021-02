Le Nantais Armel Tripon boucle à son tour le Vendée Globe

Et de 11 ! Le skipper nantais Armel Tripon a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce lundi matin aux environs de 7h30. Il est le onzième à boucler cette édition du tour du monde à la voile et en solitaire.

Fier et heureux de boucler son premier Vendée Globe

Armel Tripon a savouré son retour sur la terre ferme et ses retrouvailles avec sa famille et ses proches et surtout le bonheur et la fierté d'avoir bouclé son premier tour du monde à la voile et en solitaire. Lors de sa remontée du chenal dans la nuit, il a été applaudi par quelques dizaines de bénévoles qui ont bravé la pluie et le vent pour l'accueillir.