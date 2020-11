Le Niortais Emmanuel Moreau part à l'assaut de son quatrième "Vendée Globe" virtuel

A 48 ans, le météorologue niortais Emmanuel Moreau sera au départ du Virtual Reggata Vendée Globe 2020, course en ligne qui réunit plus de 500.000 internautes. Avec une grosse expérience au compteur et un voilier aux couleurs de France Bleu !