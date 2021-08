Le normand Charlie Dalin premier en imoca sur la Fastnet Race: "on a eu des enchainements magiques"

Charlie Dalin et Paul Meilhat ont franchi la ligne de la Rolex Fastnet Race à 5h27 ce mercredi matin. Le duo remporte la 49ème édition dans les catégorie imoca, les bateaux du Vendée Globe. Ils bouclent la course, avec près de 50 milles nautiques d'avance sur leurs concurrents.

Le havrais Charlie Dalin et son co-skipper Paul Meilhat s'offrent la victoire dans la catégorie Imoca sur la Rolex Fastnet Race. Le duo a franchi la ligne à 5h27 à bord de son 60 pieds, bateau du Vendée Globe. Ils terminent troisième des monocoques au classement général, après deux jours, 17 heures et 2 minutes de course. Les deux skippers sont ensuite arrivés port Chantereyne en semi-rigide. Le bateau étant bloqué en raison de la marée. France Bleu Cotentin les accueilli au petit matin.

Quelle est votre sentiment cinq minutes après avoir touché terre ?

Charlie Dalin : "Je suis heureux de ce résultats. Content que le binôme fonctionne si bien avec Paul. C'était vraiment très fluide, du début à la fin de la course, dans nos échanges, dans nos relais. Le travail paît, tout ce que l'on a fait en entrainement au mois de juin, de juillet dans notre coin. C'était l'occasion de voir si on a fait du bon boulot."

Paul Meilhat : "C'est vrai que ça a bien marché. C'est une course intéressante au niveau stratégique. Ce qui est bien, c'est que l'on a pu tester les nouveaux foils du bateau. On a aussi découvert des choses. Je suis vraiment content de naviguer sur ce bateau, qui est incroyable."

Vous êtes un nouveau duo justement. Ce résultat donne confiance pour la prochaine Transat Jacques Vabre en novembre ?

Charlie Dalin : "Oui après, il y a encore beaucoup de travail. On a d'autres courses de prévues avant. Il y aura de très bons compétiteurs en face, même s'ils sont déjà nombreux aujourd'hui. On a encore beaucoup de choses à faire pour être prêts. C'est encourageant pour la suite, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers."

Vous étiez en tête sur une grande partie de la course, avec une moyenne de 50 milles d'avance sur vos concurrents, comme Charal et Arkéa-Paprec. Comment l'expliquer ?

Charlie Dalin : "Je pense qu'il y a eu de bons enchainements. C'est sûr que lorsque que l'on est partis dans le Solent, [le bras de mer qui sépare l'île de Wight du reste de l'Angleterre ndrl], on avait vraiment une bonne vitesse. Ce qui nous a permis de sortir avec deux à trois milles d'avance. Et après on a eu un enchainement;, assez magique, assez uniques, dans les phénomènes météo, que ce soit le vent, ou les courants. Au niveau du Raz Blanchard, par exemple, on était avec le courant et il s'est inversé juste après, ce qui a gêné nos concurrents. Pour l'île de Bréhat, le vent à tourné pile à l'endroit où il fallait que l'on vire."

Paul Meilhat : "On avait un petit plus en vitesse au début, mais ce qui a été difficile, c'était le retour avec du vent arrière, dans des conditions assez faibles quand même. Même se les autres étaient loin derrière, c'était assez stressant."

L'arrivée de la Rolex Fastnet Race a lieu pour la première fois à Cherbourg. Que vous inspire ce port ?

Charlie Dalin : "C'est des arrivées de Solitaires du Figaro ici. Des régates en 420 dans la grande rade. Ce sont de très bons souvenirs. C'est aussi mon premier podium sur la Solitaire en 2014. Un de plus donc, grâce à cette Fastnet."

En tant que breton, vous avez des souvenirs ici également Paul ?

Paul Meilhat : "On a fait beaucoup de Solitaires effectivement. Oui et en fait moi, c'est pareil. Ma première régate en optimiste, c'était ici à Cherbourg. On en rigolait tout à l'heure en arrivant. Je me rappelle d'avoir passer une bonne partie de l'après-midi dans la galère à attendre, parce que j'avais dessaler."

Paul Meilhat et l'équipe technique d'Apivia ont repris la mer en milieu de matinée, direction Concarneau, où est installée la base du bateau. Charlie Dalin sera présent à la remise des prix, prévue à 17h30, sur la Plage Verte à Cherbourg.