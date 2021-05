Lancé ce mercredi à Brest, le nouveau circuit des multicoques voit plus grand

Ne les appelez plus Multi50 : la classe des trimarans de 15 mètres a fait sa révolution cet hiver en s'offrant une nouvelle identité et surtout un circuit international digne de ce nom, pour tenter d'exister médiatiquement. Place donc aux Ocean Fifty, qui se retrouvent à Brest pendant cinq jours pour inaugurer le Pro Sailing Tour, compétition en 4 épisodes (Brest, La Rochelle, Las Palmas et Marseille) plus une finale au long cours, entre un port de la Méditerranée et la cité du Ponant, du 1er au 7 août.

À l'origine de ce virage, la société de production parisienne Upswingprod n'a pas lésiné sur les moyens pour valoriser un produit trop peu connu du grand public. L'épreuve sera intégralement filmée par des cadreurs embarqués, pour donner naissance à une docu-série originale en qualité cinéma. Pour Erwan Le Roux, le président de la classe Ocean Fifty "c'est la suite logique de la mobilisation des skippers et partenaires pour rendre la classe professionnelle, populaire et attrayante. Le Pro Sailing Tour répond à notre ambition de faire vivre nos courses, de partager notre quotidien et médiatiser nos bateaux. C’est une offre inédite dans le monde de la course au large et nous souhaitons la pérenniser à long terme."

Un défi de 24h pour commencer

Plongés dans une bulle sanitaire sur le village installé quai Malbert, 6 skippers et 30 équipiers vont en découdre dès mercredi soir lors d'un défi de 24 heures sur un parcours d'environ 125 miles nautiques, puis samedi et dimanche lors des 8 régates prévues en rade de Brest. La bataille s'annonce spectaculaire entre ces multicoques à foils, à la fois rapides et performants.

Jean-Baptiste Gellée et Sébastien Rogues à bord de Primonial le 6 septembre 2020 lors du Grand Prix de Brest. © Radio France - Nicolas Olivier

Les engagés

Quentin Vlamynck (Arkema 4)

Erwan Le Roux (Ciela Village)

Sam Goodchild (Leyton)

Sébastien Rogues (Primonial)

Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires En Peloton – ARSEP)

Gilles Lamiré (Groupe GCA – 1001 sourires)

Le programme

Mercredi 19 mai 19h : départ du Défi 24h "Tout commence en Finistère"

Jeudi 20 mai 9h : arrivée du Défi 24h "Tout commence en Finistère"

Samedi 22 mai de 9h à 17h : 4 manches en rade de Brest

Dimanche 23 mai de 9h à 17h : 4 manches en rade de Brest